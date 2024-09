Hotspot Obersteiermark: Sturm, Regen und Schnee

Ganz Österreich befindet sich im Ausnahmezustand: Das Italientief „Anett“ sorgte schon am Freitag für Chaos und hat unser Land am Wochenende weiter fest im Griff. So werden für die Kampstauseen in Niederösterreich mehrere Flutwellen erwartet – als Sicherheitsmaßnahme wurde die Schifffahrt zwischen Wien und Wachau auf der Donau eingestellt. In Oberösterreich sorgt man sich, dass Enns und Steyr über die Ufer treten und zwischen Kärnten und Salzburg fiel am Katschberg bereits ein halber Meter Neuschnee.