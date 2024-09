Schlechtwetter: Wiener Elektro Tage abgebrochen

„Wir blicken mit Stolz und Freude auf drei spannende Event-Tage am Wiener Heldenplatz mit vielen an der E-Mobilität interessierten BesucherInnen zurück“, so Veranstalter Andreas Martin am Freitagnachmittag in einer Aussendung. Leider sei man gegen das Wetter „machtlos“ und die bereits niedergegangenen sowie noch zu erwartenden Regenmassen hätten eine vorzeitige Beendigung der vierten Wiener Elektro Tage 2024 unvermeidlich gemacht – die Sicherheit der BesucherInnen, AusstellerInnen und MitarbeiterInnen stünde im Vordergrund.