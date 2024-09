Rote Karte für hemmungslose Bau-Spekulanten!

Als einziges Bundesland bisher hat sich aber Tirol offiziell zur Einhaltung des österreichweiten 2,5 Hektar-Grenzwertes verpflichtet. Eine Greenpeace-Umfrage hebt auch Wien lobend hervor. Die Bundeshauptstadt stimmt dem österreichweiten Grenzwert wenigstens „grundsätzlich“ zu, während der Gemeindebund weiter blockiert. Ein großer Treiber des Bodenverbrauchs ist außerdem neu geschaffener Wohnraum. Obwohl laut Greenpeace-Berechnungen mehr als 17 Millionen Quadratmeter an Wohnfläche in Österreich leer stehen, verdienen Gesellschaften jährlich am Bau von 60.000 neuen Wohnungen.