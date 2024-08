WWF geißelt Städte in NÖ als größte „Betonierer“

Schwarze Asphaltbänder und graue Betonwüsten – dieses düstere Bild zeichnet der WWF von den größten Städten in NÖ. Denn in einer neuen Studie haben die Naturschützer die versiegelten Flächen in Städten in Relation zur Einwohnerzahl gesetzt – und da sind St. Pölten mit 307,7 Quadratmetern und Wiener Neustadt mit 257,1 Quadratmetern pro Kopf die Spitzenreiter.