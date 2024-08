„Bodenversiegler“ machen sich Sorgen um die Bauern

ÖVP und Bauernvertreter bangen wegen des am Wochenende in Kraft getretenen EU-Renaturierungsgesetzes um landwirtschaftliche Flächen und die Ernährungssicherheit in Oberösterreich. Für die Grünen ist das reine Heuchelei der Betonier-Fraktion – die offenbar die gleiche Angst bei Bodenversiegelung ausblendet.