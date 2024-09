Koller hat für den GAK keine Geschenke im Gepäck

Die Rückkehr zu den Wurzeln! „Ich freue mich extrem auf dieses Match – das Stadion, die Stimmung. Ich hab zwar schon in der Merkur Arena Bundesliga gespielt gegen Sturm, aber wenn das Stadion in Rot gefärbt ist, ist das doch etwas Spezielles“, sagt Paul Koller. „Mit ein paar Spielern habe ich noch sporadisch Kontakt, aber nicht mehr so viel. Wie wir vor dem Match bei Sturm in Weinzödl aktiviert haben, hat der GAK gerade trainiert. Da habe ich ein paar Spieler getroffen.“