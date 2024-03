ÖFB-Talent nicht nur auf Instagram hoch im Kurs

Geschenk für Teamchef Gregoritsch?

Heute (20.30 Uhr) wartet in Ried das freundschaftliche Duell mit Dänemark. Ausgerechnet am 66. Geburtstag von Teamchef Werner Gregoritsch. Eine Extra-Motivation für Koller und Co.: „Das ist für die Mannschaft was Cooles, wenn man dem Trainer ein Geschenk machen kann. Das ist unser Ziel! Wir wollen die Partie zu hundert Prozent gewinnen, für uns ist das kein Freundschaftsspiel.“ Es ist auch die Generalprobe für das EM-Quali-Spiel gegen Zypern. Am kommenden Dienstag ist ein Sieg Pflicht, denn aktuell liegt die rot-weiß-rote Auswahl mit sieben Punkten nur auf Rang drei hinter Frankreich und Slowenien (beide neun Punkte). „Wir müssen nicht großartig was verändern. Wir haben die Qualität, uns in dieser Gruppe durchzusetzen, und müssen die Spiele gewinnen“, betont Koller.