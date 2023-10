Ex-Rotjacke Koller wurde in Altach zu heißer Aktie

Marktwert in Altach-Zeit um 50 Prozent gesteigert

Koller ist in Altach schnell zu einer Aktie geworden, die ihren Wert in seit dem Wechsel ins Ländle bereits um 50 Prozent von 300.000 auf 450.000 Euro steigern konnte. Tendenz: weiter steigend! Sportdirektor Roland Kirchler hat Koller bis 2026 gebunden, ob man ihn wohl so lange halten kann?