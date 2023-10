Paul Koller: Auf Kurzbesuch in der Heimat

Koller fiebert mit GAK mit

An Daumendrückern wird es ihm in Hartberg nicht mangeln. „Es ist sehr angenehm, wieder einmal zuhause zu sein. Meine Familie und meine Freundin, die in Graz arbeitet und studiert, kommen sicher, auch einige andere werden den Weg antreten“, weiß Koller. Vielleicht auch der ein oder andere Weggefährte vom GAK, den er nach wie vor verfolgt: „Ich fiebere mit, freu mich mit ihnen. Dieses Jahr schaut es richtig gut aus.“