Schnee und Regen: Unwetter zieht durch Österreich

Beispielsweise ist es in Tirol zu teils heftigen Regenstürmen und sogar ersten Schneefällen gekommen. Etwa das Stubaital, Raum Seefeld oder Kitzbühel sind besonders betroffen. Aktuelle Fotos von „Krone“-Leserreportern zeigen die ersten Schneebilder in Tirol. Auch in Salzburg ist es in über 3000 Meter Höhe zu ersten Schneefällen gekommen.