Neuschnee, Starkregen, Böen: Es bleibt ungemütlich

Schladming: Alarmbereitschaft und Bagger-Austausch-Plattform

Schon jetzt kritisch ist die Situation etwa in der Dachstein-Region. Am Gletscher gab es bereits am Mittwoch Neuschnee, angezuckert waren auch Planai und Hauser Kaibling. In Schladming tagte der Krisenstab: Alle Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft, Bürgermeister Hermann Trinker appellierte insbesondere an die Gäste, Vorsicht walten zu lassen und lieber in den Unterkünften zu bleiben.