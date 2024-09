Spiele von Rapid, Admira und St. Pölten abgesagt

In Anbetracht der Wetterlage und auf Basis der Wetterprognosen sei eine Besserung für Freitagabend nicht abzusehen, hieß es in einer Mitteilung. Die Termine für die Neuaustragungen sollen bald feststehen. In der Bundesliga ist hingegen keine Absage am Freitag absehbar. Sollte der Regen anhalten, könnte es am Samstag im Oberhaus allerdings ebenfalls zu Spielverschiebungen kommen.