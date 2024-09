Mit 39 will es „Fetti“ Jungen noch einmal zeigen

Dass er mit den jetzigen Wettkämpfen in Trondheim (Nor), Stams und Klingenthal (D) einen Umweg in der Vorbereitung auf den WM-Winter macht, stört Fettner nach einem gelungenen Sommer nicht: „Ich kann nicht klagen. Ich habe alles so gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Sprungform ist gut, körperlich bin ich auch fit.“