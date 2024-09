Salvini: „Rom und Wien sind sich jetzt näher“

Verbindung Wien – Palermo als neues Ziel

Italien arbeite am Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes auch in Richtung Süditalien, erklärte Salvini. „Mein Wunsch ist, dass es in einigen Jahren einen Nightjet geben wird, der auf einer Hochgeschwindigkeitslinie Wien und Palermo verbindet. Wir hoffen, österreichische Touristen noch südlicher von Rom bringen zu können“, erklärte Salvini.