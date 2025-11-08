Sturm im Glück? Das sagt der Schiri-Experte

Für Referee Balakin war die Angelegenheit allerdings glasklar: Der Tritt war nicht so heftig, dass dabei große Verletzungsgefahr bestanden hat, passierte zudem von vorne und nicht von der Seite oder hinten. Dazu spielt Nottinghams Ryan Yates auch zuerst den Ball, bevor er Kayombo trifft. Sind diese Parameter einmal gegeben – und teilt der Schiedsrichter seine Meinung dem VAR auch genau so mit, kann der Videoschiedsrichter nicht mehr eingreifen, weil keine klare Fehlentscheidung vorliegt. Unterstrichen wird die Ansicht des Schiedsrichters dadurch, dass es aus seiner Sicht nicht einmal eine gelbe Karte gewesen ist.