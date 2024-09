Zwei SPÖ-Politiker unter Oppositionsbeschuss

Begonnen hat alles mit der Frage, was denn Dornauer dort zu suchen hatte? Die Gegenfrage müsste freilich lauten: Darf ein Sportlandesrat in Zeiten wie diesen tatsächlich nicht zu einer Fußball-EM im Nachbarland? Nimmt die Neidgesellschaft bereits so überhand, dass jeglicher Sach- und Hausverstand hintangestellt wird? Es sieht danach aus.