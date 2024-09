Leere Bierflasche | Babler Zweiter?

Leere Bierflasche. Der Hype um Dominik Wlazny alias Marco Pogo, den Überraschungs-Dritten der Bundespräsidentenwahl vor zwei Jahren, scheint vorbei zu sein. Lag er in Umfragen noch im Frühjahr am Rande der Zweistelligkeit, so schienen später zumindest acht Prozent wie bei der Hofburg-Wahl auch bei den Nationalratswahlen möglich. Der Einzug in das Parlament galt auf jeden Fall als sicher. Mittlerweile aber wachsen die Zweifel, ob überhaupt das gelingt. Oder wie es Polit-Beobachter Thomas Hofer knackig formuliert: „Er muss hoffen, dass der Wahltermin schneller da ist als die Vier-Prozent-Hürde.“ Was ist da passiert? Warum verglüht da einer mitten im Wahlkampf? Er macht sich rar – das scheint an sich ein gutes Rezept zu sein, wenn die politische Substanz auch rar ist. Ganz erspart bleiben Wlazny öffentliche Auftritte aber schließlich doch nicht – und die schaden ihm. War er bei der Präsidentschaftswahl noch die frische, unbekümmerte Personalunion von Künstler, Unternehmer, Arzt und Politiker, von der kaum Programmatik erwartet wurde, so lahmt er nun bei den wenigen TV-Auftritten. Wie„Im Zentrum“ am Sonntag, wo er in der Runde der Kleinparteien-Vertreter alles andere als gute Figur machte. Wlazny und die Bierpartei: Da ist offenbar die Flasche leer.