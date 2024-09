So sollen wohnungslose Studenten Platz finden

Es fehle an privaten Wohnungen, aber auch an Wohnheimplätzen: „Die Universität Klagenfurt verliert aktuell jedes Semester potenzielle Studierende, weil sie einfach keine Wohnung finden“, heißt es seitens der Bildungseinrichtung. Mit einer kreativen Idee will sich die ÖH nun dem Problem annehmen.