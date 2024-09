Bullen statten Torhüter-Talent mit Vertrag aus

Der 17-jährige Tiroler kam im Sommer 2020 aus Innsbruck in die Mozartstadt und durchlief die einzelnen Altersstufen der Red Bull Akademie (mit drei Meistertiteln). Zudem wurde Zawieschitzky auch schon in der Salzburger UEFA Youth League-Mannschaft sowie beim Kooperationsklub Liefering eingesetzt. Heuer kann er zwei Einsätze in der zweiten Liga vorweisen, zudem ist er auch noch in der U18 dabei. In der Youth League spielte er vergangene Saison einmal.