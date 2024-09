Kein Madrid: Jungbullen trauern um Highlightspiele

Die Bullen haben in der Champions League mehrere gute Lose gezogen. Mit Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Real Madrid und Atlético Madrid warten richtige Kracher in der neuen Ligaphase. In der Youth League kommen die Jungbullen aber nicht in den Genuss all dieser Gegner. Die Talente bestreiten nur sechs Spiele, damit fallen die beiden Madrid-Klubs weg. „Das Highlight wäre Real Madrid gewesen“, ist Quirin Rackl enttäuscht, bei seiner Youth-League-Premiere nicht in Spaniens Hauptstadt aufzulaufen.