Weniger Frauen in Vorstand von Firmen an der Börse

Gibt es Frauen in Vorständen, üben sie meist die Funktion der Finanzvorständin aus. In der Immobilienbranche ist der Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder mit 21,4 Prozent am höchsten. Keine Frau findet sich in den Vorständen der Automobil-, Telekommunikations- und Transport & Logistikbranche.