Für die NÖ-Herzensmenschen wird es jetzt spannend!

Gänsehautmonente – und das im absolut positiven Sinn erlebte die Jury der Herzensmenschaktion jetzt in der „Krone“-Zentrale in Wien. Vom freiwilligen Helfer, der Zehntausende Krankentransporte absolviert hat, bis zum Verein, der Hunderttausende Euro an Spendengeldern zusammentragen konnte. Ehrenamtlich tätige (Mit-)Menschen und herausragende Vereine konnten in den vergangenen Wochen im Rahmen der Herzensmensch-Aktion nominiert werden. Ziel ist es, sonst im verborgenen tätige Menschen vor den Vorhang zu holen und die soziale und karitative Arbeit von Vereinen landesweit bekannter zu machen.