„Herzensmensch“-Familie verliert eine gute Seele

Humor auch in schweren Stunden

„Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Als ich dann in Pension gegangen bin, wollte ich eine neue Aufgabe“, erzählte sie damals der „Krone“. Eine solche hat sich in der Hospizhilfe gefunden, wo sie viele Menschen in ihren schwersten Stunden begleitete. Bekannt und beliebt war Erna für ihren Schmäh: „Wenn die Leute ein Tief haben, hilft es oft schon, ihnen einfach ein bisschen Blödsinn zu erzählen“, war ihr Motto.