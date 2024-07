Diese „Engel“ können ab sofort wieder helfen

Miete & Co. verringern Spendenerlös

Diese endete nun in der Schreinergasse und somit in bester Lage. Einzige Wermutstropfen: Obwohl die Personalkosten – Häupl und ihre Helferinnen arbeiten allesamt ehrenamtlich – weiterhin denkbar gering sind, fallen für das neue Geschäft Miete, Betriebskosten sowie Energiegebühren an. „Wir können also leider nicht den gesamten Erlös an Menschen in Not spenden“, erzählt sie beim Besuch der „Krone“.