Rauschendes Fest für alle „Herzensmenschen“

Ehrung für Freiwillige

Neben der Gemeinde Leitzersdorf wurden etwa Viktoria Faber und Gerhard Zwinz als „Krone-Herzensmenschen“ ausgezeichnet. „Manchmal muss man Leute an der Hand nehmen, damit sie sich engagieren“, so Feuerwehrmann und Sanitäter Zwinz. Er selbst hat im Vorjahr alleine 1200 Stunden im Rettungsdienst absolviert. „Herzensmenschen sind Leute, die über das Normale hinausgehen und sich für andere einsetzen“, so Landtagsabgeordneter und Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp.