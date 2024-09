Die Fachhochschule ist erwachsen geworden

Am Anfang ist die Ländle-FH noch belächelt worden: Sie sei nur ein Fachkräfte-Zulieferer für die hiesigen Großunternehmen, das akademische Niveau überaus bescheiden. Nun, die Zeiten haben sich geändert: Die FHV hat sich zu einer Bildungseinrichtung mit einer eigenen Identität entwickelt und zählt mittlerweile zu den forschungsstärksten Hochschulen in Österreich. Heute werden in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Gestaltung, Soziales und Gesundheit über 1500 Studierende in 25 Studiengängen ausgebildet, von den 400 Beschäftigten sind rund 70 Prozent im akademischen Bereich angesiedelt. Zum Vergleich: Im Gründungsjahr 1994 waren es gerade einmal zehn Mitarbeitende und 45 Studierende.