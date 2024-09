Todesdrama um ORF-Star und Tanztalent (13) in Wien

Erst im April kam sie ins Halbfinale der ORF-Show „Die große Chance“, verzauberte das Publikum am Bildschirm. Mit ihren Eltern war die schnell Deutsch lernende Schülerin dem Grauen des Krieges in ihrem Heimatland Ukraine entkommen und erhoffte sich in Wien eine neue, bessere Zukunft. Doch das Schicksal schlug am vergangenen Sonntagabend gnadenlos zu – und beutelte die Kriegsflüchtlings-Familie mit einem furchtbaren Todesdrama.