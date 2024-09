Ex-Uni-Rektor übernimmt Mandat von Ex-Stadtchef

„Ich gehe davon aus, dass Dr. Lukas vom Aufsichtsrat in weiterer Folge auf den vakanten Vorsitzposten gewählt wird, damit er die entscheidenden Schritte zur vollständigen objektiven Aufklärung der LIVA-Affäre vorantreiben kann“, so Dietmar Prammer, Spitzenkandidat der SPÖ für die Bürgermeisterwahl in Linz.