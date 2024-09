Flügelflitzer verlängert vorzeitig seinen Vertrag

Seit Jänner 2021 ist Nene bei den Bullen und kam zunächst in der 2. Liga beim FC Liefering zum Einsatz. Nach Leihen bei Ried und in Belgien bei Westerloo ist er seit Beginn der heurigen Spielzeit fester Bestandteil im Team von Trainer Pep Lijnders. In bisher neun Einsätzen gelangen ihm sechs Scorerpunkte.