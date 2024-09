Super-Taifun „Yagi“ bedroht Wirtschaft in Südchina

Dritthöchste Taifunstufe in Kraft

Die chinesische Regierung entsandte Einsatzkräfte in die Provinzen, um Präventivmaßnahmen gegen Überschwemmungen und Sturmschäden zu koordinieren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die dritthöchste Taifunstufe 8 bleibt vorerst in Kraft, was bedeutet, dass viele Unternehmen geschlossen bleiben und der Transportverkehr stark eingeschränkt ist.