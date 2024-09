Spannendes Rennen: Wer wird neuer Bürgermeister?

Alles ist offen

Am vorgezogenen Wahltag gaben bereits 17 Prozent der Bevölkerung ihre Stimme ab. Am morgigen Sonntag fällt die Entscheidung. Bei der Bürgermeisterwahl 2022 sind 56,3 Prozent an die ÖVP gegangen, 43,7 Prozent an die SPÖ.