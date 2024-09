Therapie mit Licht fördert die Wundheilung

Dennoch bremst er ein: „Zum aktuellen Zeitpunkt konnten etwaige Behandlungserfolge bei Alzheimer ausschließlich bei einer regelmäßig durchgeführten Therapieform nachgewiesen werden. Es gibt also noch Raum für Verbesserung, aber der Weg scheint vielversprechend. Wir am LBI für Traumatologie sind optimistisch, auch in Zukunft weitere langfristig erfolgreiche Lichttherapiemethoden erforschen zu können.“