Geschichtsträchtiges Wandern am Niederwechsel

Wir starten bei der Bushaltestelle in Tränktörl (1009 m) und folgen der Straße zu den letzten Häusern, wo rechts oben am Waldrand die gelben Wegweiser und rot-weiß-roten Markierungen zu sehen sind. Es geht durch den Wald auf einem Pfad, in Folge entlang einer Forststraße zur Infotafel „Die Glashütte im Wechselland“ und kurz darauf zur Lichtung mit einem alten Gebäude „Alte Glashütte“ (1038 m).