Ein Gipfeltreffen mit den „Königen der Berge“

Der Ausblick vom 2386 m hohen Gamskogel hat es in sich: Nordseitig bricht das Gelände steil ab und im Osten erhebt sich der in Kletterkreisen bekannte Gamskögerlgrat; Richtung Süden liegt eine große Karlandschaft, die einem gewaltigen Amphitheater gleicht und in der Ferne präsentieren sich die Gipfel wie auf einem Tablett. Zudem hatten wir das Glück, in der Nähe des Gipfels ein Rudel Steinböcke zu beobachten, die ruhig und gelassen im Kammbereich verweilten.