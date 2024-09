Deutscher (61) im Fall Kellermayr angeklagt

„Volkstribunal“

Beispielsweise kündigte er an, sie vor ein noch einzurichtendes „Volkstribunal“ zu stellen und sie „auf die Anklagebank und dann sicher ins Gefängnis“ zu bringen. In der Nacht zum 29. Juli 2022 nahm Kellermayer sich bedauerlicherweise in ihrer Ordination in Seewalchen am Attersee das Leben.