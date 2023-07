Wie es vor einem Jahr zum Drama in OÖ kam

Es war der schreckliche Höhepunkt eines Glaubenskampfes rund um Corona. Am 29. Juli 2022 nahm sich die Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria Kellermayr aus Seewalchen in ihrer Praxis - in der sie zuvor wochenlang gewohnt hat - das Leben. Die 36-Jährige war zuvor monatelang von radikalen Impfgegnern in den sozialen Medien und per Mail beschimpft und bedroht worden.