Die FPÖ fordert „Sicherheit in allen Lebenslagen“

„Eigentlich herrscht doch Einstimmigkeit im Landtag für die Wohnbeihilfe Neu. Warum es jetzt einen Sonderlandtag gibt, ist wohl dem Wahlkampf geschuldet“, merkt FPÖ-Chef Erwin Angerer süffisant an. „Dass die Regierung uns so die Arbeit abnimmt, nehmen wir gerne an.“ Denn die Blauen haben gleich mehrere Anträge und Anfragen für die Sitzung am Montag geplant.