In Straßen bleibt es noch mehrere Wochen finster

Drei Wochen sind seit dem heftigen Gewitter über Freistadt vergangen. Die Folgen der unzähligen Blitzeinschläge in der Nacht von 12. auf 13. August sind nach wie vor spürbar. Zwar konnte der technische Defekt im Freibad innerhalb kürzester Zeit behoben werden, in vielen Abschnitten des rund 60 Kilometer langen Straßennetzes der Bezirkshauptstadt ist es in der Nacht aber weiterhin dunkel. Und das wird wohl noch eine Weile so bleiben müssen. Wie aus dem Rathaus zu erfahren ist, kann sich die Reparatur einzelner Lichtpunkte aufgrund der langen Lieferzeiten noch bis Ende Oktober hinziehen.