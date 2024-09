Für den Eishockey-Traum in Mamas Auto geschlafen

Ein belgischer Eishockey-Profi ist eigentlich so etwas wie Schnee in der Wüste – gibt es kaum! Aber nach Mike Pellegrims (als Spieler und Trainer) schlug mit Senna Peeters jetzt der zweite Crack aus Belgien seine Zelte in Klagenfurt auf. Und klar kennen sich die beiden. „Mein Papa Gert war selber Eishockey-Spieler und ist gleich alt wie Mike – so groß ist unsere Eishockey-Community nicht“, grinst Senna, dessen Papa sogar mit Pellegrims zwei C-WM-Teilnahmen verzeichnen konnte.