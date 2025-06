Innovatives System erleichtert die Müllentsorgung

Der Rest- sowie Plastikmüll wurde in dem Villacher Fastfood-Lokal bis vor kurzem noch in 1100 Liter Mülltonnen entsorgt. „Gemeinsam mit der Restaurantleitung wollten wir eine andere, sauberere Lösung entwickeln“, so Karl Jurak, Betreiber von vier McDonalds Standorten in Kärnten und Osttirol. Denn vor allem in den Sommermonaten war die Geruchsbelastung groß. Umgesetzt wurde ein für Österreich noch neuartiges Abfallsystem des Unternehmen Sulo.