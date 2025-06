Rathaus-Chaos um Airport! Auch Lilihill bietet mit

Die Stadt will, wie berichtet, ihren 20-prozentigen Anteil am Flughafen an das Land abgeben, Geld fließt dafür keines. Denn die Stadt sei derzeit nicht imstande, laufende Millionenausgaben für den laufenden Flughafenbetrieb beizusteuern. Dafür bleibt Klagenfurt bei einem etwaigen Verkauf an Bord, kassiert weiterhin 20 Prozent der Summe. Aber eben nur bei einem Verkauf.