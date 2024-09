Brasilien trifft auf Griechenland und Wien

Kunstwerke am Teller

Und genau diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Speisen wider, die Kias auf die Teller zaubert, die fast zu schön angerichtet sind, um sie tatsächlich zu verspeisen. Doch der Genuss ist es wert. „Wenn ich ein Menü zusammenstelle, arbeite ich oft Monate daran“, so Kias. Von den Weinen bis zum Geschirr ist alles perfekt abgestimmt.