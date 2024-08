Härtesignale | In der Mitte

Großer Auftritt Karl Nehammer: Vom Wörthersee zum Traunsee. Gestern wahlkämpfend in Kärnten, morgen im ORF-Sommergespräch in Traunkirchen. Nur den Altausseer See, wo gerade der große Kirtag gefeiert wird, bei dem Nehammer im Vorjahr als Bier-Ex-Trinker große Aufmerksamkeit bekam, lässt der ÖVP-Spitzenkandidat heuer aus – dabei könnte er sich da gut auf das Sommergespräch im Salzkammergut vorbereiten. Wie auch immer: Es beginnen die entscheidenden vier Wochen für den Kanzler, der, woran Polit-Professor Peter Filzmaier heute in der „Krone“ erinnert, noch nie Wahlen gewonnen hat, aber den Kanzler für die ÖVP verteidigen muss. Das versucht der Ex-Innenminister einerseits mit deutlichen Härte-Signalen in der Migrationsfrage – wobei ihm da nicht nur von blauer Seite immer wieder vorgeworfen wird, dass dies bloß Lippenbekenntnisse seien.