Illegaler Kampf gegen Ostumfahrung mit Spraydose

Schmieraktion in Fußgängerzone

Während kürzlich Mauern eines Privatparkplatzes in einer Seitengasse der Innenstadt beschmiert wurden, wagten sich illegale Sprayer diesmal direkt in die Fußgängerzone in der Neunkirchnerstraße. Mit Schablonen sprühten Unbekannte Anti-Ostumfahrungs-Parolen auf die Pflastersteine, Schaltkästen wurden „freihändig“ verunziert.