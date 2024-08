Protest-Camp gegen die Ostumfahrung wurde geräumt

Weiteren Widerstand angekündigt

Die Gegner sehen indes ein Schutzgebiet im Bereich der Fischa-Au sowie fruchtbare Ackerböden in Gefahr und kündigen an: „Die Ostumfahrung ist ein Straßenbauprojekt aus der fossilen Steinzeit. Wir werden so lange wie möglich unsere Lebensgrundlage verteidigen!“ Zuletzt waren Landwirte, die ihre Felder nicht freiwillig für das Vorhaben abtraten, enteignet worden.