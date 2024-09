Wanderung durch filmreife Bergkulisse

Der etwas ungewöhnlich klingende Name der Alpe ist teils rätoromanischen Ursprungs (par/pratum = Wiese) und teils Hinweis auf die ersten Besitzer, nämlich die Herren von Thumb. Die früheste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1433, damals trug das Gebiet noch die Bezeichnung „Barthumb“.Vieles deutet darauf hin, dass bereits die Rätoromanen die Alpflächen von Partnom nutzten, bevor im 14. Jahrhundert die Walser in diese Gegend einwanderten. Von den Herren von Thumb ging der Besitz im Laufe der Zeit an die Herren von Blumenegg über. 1621 erfolgte die Trennung in Ober-Partnom und Unter-Partnom. Später wurden die Alprechte an Private und an eine Stiftung verkauft.