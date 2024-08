Mann (31) verbrannte sich auf Tiroler Alm schwer

So hätte ein Wochenende auf einer Tiroler Alm wohl nicht enden sollen. Freitagnacht entfachte eine zwölfköpfige Gruppe in Weerberg (Bezirk Schwaz) ein Feuer in einem Tischkamin auf einer Alm. Beim Hineingießen einer brennbaren Flüssigkeit entfachte sich eine Stichflamme, die einen Einheimischen (31) erheblich verletzte.