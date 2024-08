Neue Techniken im Kampf gegen Waldbrände

Noch mitten in der Urlaubszeit in einer Traumdestination im Mittelmeer: Doch an Erholung ist für jene Florianis nicht zu denken, die für das zweiwöchige sogenannte Prepositioning im Rahmen eines EU-Projekts nach Korsika gereist sind. Ganz im Gegenteil: Wenn die heimischen Kameraden am Sonntag wieder zurückkehren, haben sie wichtige Erkenntnisse im Umgang mit Waldbränden in besonders gefährdeten Gebieten im Gepäck.