Heimische Florianis löschen Brand im Inselparadies

Wie schnell aus einer Übung der Ernstfall werden kann, hat eine Delegation von 26 niederösterreichischen Florianis in Korsika am eigenen Leib erfahren müssen. Die Kameraden waren mit sechs Fahrzeugen eigentlich auf die Mittelmeerinsel aufgebrochen, um dort an dem zweiwöchigen EU-Projekt „Prepositioning“ teilzunehmen. In diesem geht es darum, Kräfte zur Waldbrandbekämpfung präventiv in besonders gefährdeten Gebieten zu stationieren. Doch aus dem Training sollte sehr bald bittere Realität werden.