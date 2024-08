Ohne Bedarfsprüfung auch Wildwuchs bei Bordellen

Ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht der große Wurf, den die Gemeinden brauchen: So beurteilt LA Markus Sint (Liste Fritz) die Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes, über die die „Krone“ am Freitag berichtete. „Mehr Mitsprache ist das eine, die Hebel in der Hand zu halten aber das andere.“